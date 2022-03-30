Survivor All Star 2022'de heyecan sürüyor. Survivor'da 30 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde izleyiciler, ödül oyununun galibini ve adaya veda eden ismi merak ediyordu. Survivor'ın sıkı takipçileri, 'Survivor 30 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? Survivor'da eleme adayları kim? Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 30 Mart ödül oyununun galibi kim oldu? Survivor 30 Mart Ödül oyununda kim kazandı?' gibi aramalarda bulunuldu. İşte Survivor All Star'a dair son detaylar....

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 30 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet etti. Öte yandan 30 Mart Çarşamba günü adaya veda eden isim de belli oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 30 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu kazanan ekip Gönüllüer oldu. Gönüllüler böylece karnıyarık ve pilavın sahibi oldu.

ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde Gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser olmuştu.

4 aday arasından adaya veda eden isim ise Yasin Obuz oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel.