3 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 3 Nisan)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Nisan tarihinde yapılan 211 bin 068 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.021 olarak açıklanırken; 38 kişi hayatını kaybetti, 10.312 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 20:03