Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara ve Trakya bölgesi için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji ayrıca meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) batı kesimlerde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Olası ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Ayrıca MGM yarın ve cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı beklenen çöl tozuna karşı da uyarı yaptı.

MGM'den yapılan açıklamada, "31 Mart perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı beklenmektedir" denildi.

Meteorolojik değerlendirmelerde toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.