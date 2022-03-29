SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte KPSS 2022/5 tercih sonuçları...

KPSS 2022/5 10 bin personel alımı tercihleri 15-22 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti. Yapılan tercihler sonrası adaylar sonuçları merakla bekliyor. Arama motorlarında 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022 5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi sorular aratılıyor. İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 11:30