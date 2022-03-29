29 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER - BİM'in 29 Mart Salı günü aktüel kataloğu yayınlandı. Alışverişe çıkmayı planlayan vatandaşlar, BİM'de salı günü satışta olan ürünlerin fiyatlarını ve indirimli ürünleri araştırıyor. Peki BİM'in 29 Mart 2022'de yayınlanan kataloğunda neler var? BİM'in 29 Mart Salı günü kataloğuna ve BİM aktüel ürünlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alışverişe çıkmayı planlayan vatandaşlar, arama motorlarında marketlerin güncel kataloglarını araştırıyor. Aktüel ürünleri ve kataloğu en çok araştırılan mağazalardan biri de BİM oldu. BİM'in 29 Mart 2022 kataloğu belli oldu. Peki, 29 Mart BİM kataloğunda neler var? İşte BİM'in 29 Mart Salı kataloğu...