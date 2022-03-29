ÇAYKUR işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÇAYKUR işçi alımı, canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. İşe alınacak işçiler, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'daki yaş çay fabrikalarında görev yapacak. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? Çaykur kura çekimi hangi kanalda? Çaykur kura çekimi isim listesi açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ÇAYKUR'un Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'daki yaş çay fabrikalarında görevlendireceği geçici işçiler, 29 Mart Salı günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekiminin yaklaşmasıyla birlikte kura çekimini bekleyen vatandaşlar, arama motorlarında "ÇAYKUR kura çekimi ne zaman?", "ÇAYKUR kura çekimi hangi kanalda?" ve ÇAYKUR kura çekimi isim listesi belli oldu mu?" sorularını araştıyor. İşte ÇAYKUR kura çekimiyle ilgili tüm bilgiler...

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi 29 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.