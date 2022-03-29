2022 DİB MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? DİB MBSTS sınav sonucu sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. ÖSYM, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla DİB MBSTS sınav sonuçlarını açıkladı. Peki, DİB MBSTS sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022- 13:00