12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2022-DİB-MBSTS sonuçlarının 29 Mart 2022 saat 10.30'dan itibaren açıklandığı duyuruldu. Peki, 2022 DİB-MBSTS sınav sonuçları nereden sorgulanır? İşte 2022 DİB-MBSTS sınav sonucu sorgulama ekranı...
2022-DİB-MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 2022 DİB-MBSTS sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
12 Mart 2022 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2022-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.