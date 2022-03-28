YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | YÖKDİL sonucuna nasıl bakılır? YÖKDİL sınav sonucu açıklandı mı?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklanmasının ardından, sınava giren binlerce aday ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonucunu nasıl sorgulayacağını araştırmaya başladı. Peki, YÖKDİL sınav sonucuna nasıl bakılır? İşte YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih ve YÖKDİL sorgulama ekranı...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarına erişimler açıldı.

YÖKDİL SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

YÖKDİL sınavının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamalarından aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Adaylara bunun dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

👉YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

2022 YÖKDİL SINAV TARİHLERİ

YÖKDİL/1 sınavının tamamlanmasının ardından gözler 2022 YÖKDİL sınav tarihleri araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2022 YÖKDİL sınav tarihleri:

👉13 Mart 2022 - YÖKDİL/1

👉22 Ağustos 2022 - YÖKDİL/2

👉14 Mayıs 2022 - e-YÖKDİL

YÖKDİL NEDİR? KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKADAN OLUŞUYOR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınava giren adayların Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında dil becerilerini ölçmeye yönelik uygulanır.

Sınav, çoktan seçmeli sorulardan testten ibarettir ve sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri, okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda adaylara cevaplaması için 80 soru verilir ve sınav süresi 180 dakika olarak belirlenmiştir.