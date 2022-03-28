MAHYA NEDİR VE NE ANLAMA GELMEKTEDİR? Mahya anlamı tarihçesi TDK sözlük anlamı

Ramazan ayı yaşandığında bir çok camide iki minare arasına yazılan yazı ya da ışıklı panolar dikkat çekmektedir. Bu kültürün ne zaman başladığı ve bu yazılara verilen mahya isminin nereden geldiği özellikle ramazan ayı geldiğinde en çok araştırılan konulardan biri haline gelmektedir. Peki, mahya ne demektir? Ne anlama gelmektedir ve Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük karşılığı nedir? İşte mahya ile ilgili aydınlatıcı ce nerak edilen bilgiler...

İki ve ikiden fazla minareli camilerde minareler arasına gerilen ip, tel ya da benzeri bazı sistemler dahilinde karşımıza çıkan yazıların adı mahyadır. Mahyaların tarihçesi, verdiği mesaj, anlamı, TDK karşılığı özellikle ramazan aylarının en çok araştırılan konularından... İşte mahya ile ilgili merak edilenler...

MAHYA NEDİR? (MAHYA TDK ANLAMI)

Mahya, özellikle Ramazan ayında birden fazla minaresi olan camilerin iki minaresi arasına konulan ışıklı yazıdır. Bu yazıları hazırlayan sanatçıya da mahyacı denir.

MAHYANIN TARİHÇESİ

Mahyanın geçmişi kesin olarak bilinmemekle beraber, 1500'lü yıllara dayandığı öne sürülmektedir. Mahya ustaları o zamanlar genellikle zeytinyağ doldurulmuş kandilleri veya mumlu fenerleri ipin üzerine dizerek yapardı. Kesin olarak bilinen ilk mahya ise 1614 yılında Sultanahmet'te kurulmuş, şehrin birçok yerinden görülmüştür.

Mahyacılık, ilk yapılmaya başlandığı yıllarda camilerde iki minare arasına ip veya teller gerilir, bütün ramazan boyu bu kandillerin yandığı anlatılıyor. Camilerin elektrikle aydınlatılmaya başlamasından sonraki süreçte ise mahyacılık ayrı bir sanat olmaktan çıkmıştır ve kandil yerine renkli elektrik ampulleriyle sürdürülmektedir.