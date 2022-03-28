Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 28 Mart 2022 Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilecek.
Şans oyunları sevenler '28 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 28 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 28 Mart Pazartesi çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlanacak.
26 MART ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
8 - 11 - 22 - 41 - 44 - 59 Joker: 19 SüperStar: 59
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