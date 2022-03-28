AÖF SINAV YERLERİ: AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav giriş belgeleri yayınlanırken, sınav tarihleri de açıklandı. Milyonlarca AÖF öğrencisi, arama motorlarında konuyla ilgili soruların cevaplarını aramaya başladı. Peki; AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri nasıl alınır? AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan AÖF sınav giriş belgeleriyle birlikte sınava girilecek okullar belli oldu. AÖF sınav Giriş Belgesi e-Devlet veya Açıköğretim Üniversitesi Öğrenci girişi üzerinden alınabiliyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav Giriş Belgesi e-Devlet sayfası

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı sınav giriş belgeleri AÖF Öğrenci Otomasyonundan erişime açıldı. Öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlar için giriş belgelerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan online olarak alabilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR❓

AÖF final sınavları öncesi öğrenciler, sınav giriş yerlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi veya e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

2021-2022 yılı Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvime göre Nisan'ın 2-3 tarihlerinde yapılacak. AÖF 2. dönem vize sınavları yüz yüze yapılacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02.04.2022 - 03.04.2022

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21.05.2022- 22.05.2022

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13.08.2022 tarihlerinde uygulanacak.