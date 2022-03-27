MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK? MSÜ sınavı soruları ve cevapları ne zaman belli olacak? ÖSYM 2022 MSÜ sonuç tarihini açıkladı!

MSÜ sınavının tamamlanmasına az bir zaman kala gözler soru-cevap ve sonuç açıklamasına çevrildi. 2022 takvimiyle MSÜ sınavında önemli tarihler paylaşılmıştı. Peki, MSÜ soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? MSÜ sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte tüm ayrıntılar...

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu öne çıkan konuların başında geliyor. Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı MSÜ pazar günü gerçekleşecek ve ÖSYM sınav sorularını yayınlayacak. 27 Mart'ta yapılacak olan söz konusu MSÜ sınavının sonuçları takvime göre 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Ancak sınav sorularının yayınlanacağı tarih ise henüz belli olmadı.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 14.04.2022 tarihine erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

MSÜ sınav sorularının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Sınav sorularının sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.