YKS için geri sayım başladı. Sınava girecek öğrenciler, YKS için hazırlıklarına devam ederken, YKS'ye başvuran aday sayısı da açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınavına 2021 yılına kıyasla yüzde 24.36 oranında artış gerçekleştiğini duyurdu. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç öğrenci katılacak? İşte tüm ayrıntılar...
YKS NE ZAMAN?
YKS, 18-19 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, AYT TYT oturumları ise 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.
YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.