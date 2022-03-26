YKS'YE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI BELLİ OLDU! YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS'ye kaç kişi başvurdu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma geçildi. Üniversite hedefi bulunan adaylar YKS'ye hazırlanırken, sınava rekor bir başvuru geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS için rekor başvuru yapıldığını duyurdu. YKS tarihinin yaklaşmasının ardından sınava girecek öğrenciler, YKS ile ilgili gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç aday girecek? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 12:25