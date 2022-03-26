SURVIVOR'DA BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN? Survivor All-Star 2022'de birleşme partisinin tarihi belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Zorlu yarışmada Birleşme Partisi tarihi, yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak, kendi isteği ile yarışmadan ayrılan Elif Gören'in ardından yeni bir ismin Birleşme Partisi'ne kadar elenmeyeceği açıklandı. Bununla birlikte, gözler birleşme partisinin ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Hangi gün yapılacak? İşte Survivor All-Star 2022 Birleşme Partisi'nin tarihi ve ve tüm ayrıntılar...

Ekranların en çok izlenen programlarından Survivor All-Star 2022'de, birleşme partisinin ne zaman ve hani gün yapılacağı merak ediliyor. Elif Gören'in adaya vedasından sonra Birleşme Partisi'ne kadar tekrar bir eleme yapılmayacağı açıklanırken; yarışmanın her yıl en sevilen bölümü haline gelen Birleşme Partisi'ne dair detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2022 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Birleşme partisinin Mart'ın son haftası yapılacağına dair tahminler sürerken; yapılan açıklamaya göre Survivor'da hızlı eleme dönemi başlayacağı gündeme gelmişti. Elif'in adadan ayrılmasının ardından, toplanan konseyde yaşanan son gelişmelere göre, Birleşme Partisi'ne kadar eleme yapılmayacağı kesinleşti.

Buna göre, Survivor 2022 birleşme partisi görüntüleri Pazar günü yayınlanırken; Birleşme Partisi'nin Salı günü ekranda olacağı iddia edildi. Merakla beklenen Birleşme Partisi'nde ise şarkıcı Edis'in yer alacağı haberi gündemde yerini aldı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KAÇ YARIŞMACI KATILACAK?

Birleşme partisine Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacı katılacağı açıklanmıştı fakat yaşanan ayrılıklarına ardından kişi sayısı aynı kalsa da, takımların dağılımı değişti.