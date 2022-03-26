Ünlü rock müzik grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins yaşamını yitirdi. Hawkins'ten gelen üzücü haberin ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Taylor Hawkins'in hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimle ilgili merak edilenler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Taylor Hawkins kimdir? Taylor Hawkins'in ölüm sebebi ne? İşte Taylor Hawkins ile ilgili tüm detaylar...

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'ten kötü haber geldi. ABD'de bulunan ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kurt Cobain ile birlikte Nirvana'da da yer alan Taylor Hawkins'in ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu. Taylor Hawkins'in yaşamını yitirmesinin ardından ünlü müzisyenlenle ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Taylor Hawkins kimdir? Taylor Hawkins neden öldü? Taylor Hawkins ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

TAYLOR HAWKINS KİMDİR?

Tam adı Oliver Taylor Hawkins olan müzisyen, 17 Şubat 1972 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğu California'da geçen Taylor Hawkins, Kurt Cobain ile birlikte Nirvana'da da yer aldı. Foo Fighters'tan önce Taylor Hawkins and the Coattail Riders, Coheed and Cambria ve Anyone gruplarında da yer aldı.

TAYLOR HAWKINS NEDEN ÖLDÜ?

Taylor Hawkins'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.