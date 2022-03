Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'ten kötü haber geldi. ABD'de bulunan ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kurt Cobain ile birlikte Nirvana'da da yer alan Taylor Hawkins'in ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu. Taylor Hawkins'in yaşamını yitirmesinin ardından ünlü müzisyenlenle ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Taylor Hawkins kimdir? Taylor Hawkins neden öldü? Taylor Hawkins ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

TAYLOR HAWKINS KİMDİR?

Tam adı Oliver Taylor Hawkins olan müzisyen, 17 Şubat 1972 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğu California'da geçen Taylor Hawkins, Kurt Cobain ile birlikte Nirvana'da da yer aldı. Foo Fighters'tan önce Taylor Hawkins and the Coattail Riders, Coheed and Cambria ve Anyone gruplarında da yer aldı.

TAYLOR HAWKINS NEDEN ÖLDÜ?

Taylor Hawkins'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.