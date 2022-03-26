26 MART KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mart 2022 tarihinde yapılan 267 bin 848 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.849 olarak açıklanırken; 70 kişi hayatını kaybetti, 17.673 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 21:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 21:16