18 MART RESMİ TATİL Mİ? 18 Mart'ta hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı arama motorlarında araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında "18 Mart resmi tatil mi?" ve "18 Mart'ta resmi kurumlar çalışıyor mu? gibi soruları aratıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? Hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? İşte yanıtı...

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle 18 Mart Cuma gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart'ta hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? İşte detaylar...

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart resmi tatil olarak kabul edilmiyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kahraman askerlerimizi anmak için törenler ve etkinlikler düzenleniyor.

18 MART'TA HASTANELER, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

18 Mart'ta hastaneler, bankalar ve eczaneler açık olup normal mesai saatlerinde hizmet verecek.

2022 RESMİ TATİL LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi