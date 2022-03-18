18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle 18 Mart Cuma gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart'ta hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? İşte detaylar...
18 MART RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart resmi tatil olarak kabul edilmiyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kahraman askerlerimizi anmak için törenler ve etkinlikler düzenleniyor.
18 MART'TA HASTANELER, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?
18 Mart'ta hastaneler, bankalar ve eczaneler açık olup normal mesai saatlerinde hizmet verecek.
2022 RESMİ TATİL LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi