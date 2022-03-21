Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 21 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Mart 2022 tarihinde yapılan 281 bin 242 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.933 olarak açıklanırken; 80 kişi hayatını kaybetti, 18.537 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 20:10