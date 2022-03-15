Bunlardan birisi, planlanan çay partisinin yapıldığı gün büyük bir fırtınanın neden olduğu büyük bir kar yağışıydı; başka bir konu da Hughes'un Seattle'dan Everest Dağı'na getirdiği izci kurabiyeleri de dahil olmak üzere fazladan malzeme taşıma lojistiğini koordine etmekti.



Sonunda, ekstra çaba buna değdi. 2019'daki başarısız bir girişimin ardından yaklaşık iki haftada Everest'in zirvesine ulaşan Hughes, "Rekor hayatımdaki unutulmaz bir anı ve deneyimi sonsuza dek ölümsüzleştirecek" dedi.