KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşme alımı sorgulama! KPSS yerleştirme sonuçları ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı arama motorlarında araştırıyor. Sınava giren adaylar, KPSS 2022/4 tercihleri sonuçlarını sorguluyor. Peki, KPSS/4 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022- 14:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli personel sınavı sonrası tercihlerini yapan adaylar, tercihlerin açıklanmasını beklemeye koyulmuştu. Tercihler, 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilirken; 21 Mart Pazartesi günü itibarıyla sonuçların açıklanıp açıklanmadığı aratılmaya başlandı.
KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
KPSS 2022/4 sonuçları 21 Mart Pazartesi günü açıklandı. Adaylar, saat 10.00'da açıklanan KPSS 2022/4 tercih sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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