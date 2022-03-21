Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala Ramazan Bayramı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Ramazan Bayramı ile ilgili bilgiler de arama motorlarında aratılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı kaç gün? Ramazan Bayramı ayın kaçında başlayacak? İşte Ramazan Bayramı ile ilgili tüm bilgiler...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek. Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerinin tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.