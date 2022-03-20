SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ? Survivor'da elenen isim belli oldu! 20 Mart Survivor

Survivor All Star 2022'de heyecan sürüyor. 20 Mart Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılan haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan ünlüler takımı oldu ve gönüllüler ada konseyine gitti. Son adayların belli olmasının ardından eleme potası Mert, Barış, Atakan ve Evrim'den oluştu. Toplu oylama sonrası ise Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Adaya kim veda etti? İşte Survivor ile ilgili tüm gelişmeler....

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 00:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022- 00:30