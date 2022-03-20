BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI | 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçilik başvuruları başladı mı? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi maaşı ne kadar?

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI - Resmi Gazete'de 3 bin bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, Resmi Gazete'den yapılan açıklama sonrası bekçi alımı ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçilik için şartlar neler? Bekçi maaşı ne kadar? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bekçi alımı için geri sayım başladı. Resmi Gazete'den 3 bin bekçi alınacağının açıklanmasının ardından bekçi alımıyla ilgilenen vatandaşlar, arama motorlarında başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? Bekçi maaşı ne kadar? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde başvuru tarihini açıklaması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- En az 167 cm boyunda olmak,

- Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

- 31 yaşından gün almamış olmak

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 6.535 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 6.767 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 7.707 TL