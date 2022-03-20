BOLU DAĞI TÜNELİ NEREDE? Uzunluğu ne kadar? Bolu Dağı Tüneli teknik özellikleri neler?

Bolu Dağı Tüneli ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Bolu Dağı Tüneli üzerinden seyahat edecek vatandaşlar, Bolu Dağı Tüneli'nin nerede olduğunu ve tünelin uzunluğunu sorgulatıyor. Yoğun kar yağışının görüldüğü Bolu Dağı'nda tünelin açık olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli nerede? Bolu Dağı Tüneli'nin uzunluğu ne kadar? Bolu Dağı Tüneli açık mı? İşte Bolu Dağı Tüneli ile ilgili tüm bilgiler...

Şehirlerarası seyahatte sıkça kullanılan Bolu Dağı Tüneli ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Bolu Dağı Tüneli üzerinden seyahat edecek yolcular, tünelin nerede olduğunu ve uzunluğunu sorgulatıyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli nerede? uzunluğu kaç km? İşte ayrıntılar...

BOLU DAĞI TÜNELİ NEREDE?

Bolu Dağı Tüneli, Marmara Bölgesi'ndeki Gümüşova-Gerede Otoyolu'nun 30. kilometresindeki Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden başlayarak Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçiyor ve Yumrukaya mevkisinde sona eriyor.

Bolu Tüneli, karlı havaların korkulu durağı Bolu Dağı geçişini 35 km'den 26 km'ye düşürdü. İyi havada 30 dakika süren geçiş 5 dakikaya, Ankara-İstanbul arası ise 3.5 saate indi. Üçer şeritli, çift yönlü otoyol sayesinde yakıt, lastik, taşıt işletim giderleri ve zaman, can, mal kayıpları en aza indirildi.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN UZUNLUĞU NE KADAR? TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

27 km'lik Gümüşova-Gerede Otoyolu'nun bir parçası olan Bolu Dağı Tüneli'nin uzunluğu yaklaşık 2.9 km.

Ankara yönüne doğru olan sağ tüp 2 bin 788 metre, İstanbul yönündeki sol tüp ise 2 bin 954 metre uzunluğunda.

Toplam 25.5 kilometre uzunluğundaki Bolu Dağı geçişinde, 4.6 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük, yaklaşık 900 metre uzunluğunda 3 adet köprü, yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda Bolu Tüneli yer alıyor.

Tünel inşaatında; 9 milyon 669 bin 947 metreküp kazı yapıldı, 7 milyon 686 bin 42 metreküp dolgu yapıldı, 1 milyon 325 bin metreküp beton döküldü, 177 bin ton betonarme demiri kullanıldı, 1 milyon 558 bin 272 metreküp tünel kazısı yapıldı. 65 bin metre dökme kazık çakıldı.

Bolu Dağı Tüneli 3 geliş, 3 gidiş şeritli olmak üzere, çift tüp olarak inşa edildi.