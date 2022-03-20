Android 13 ne zaman gelecek? Android 13'ün geliş tarihi resmen açıklandı

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Android 13 için geri sayım sürüyor. Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları, arama motorlarında Android 13 ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Android 13 ne zaman gelecek? Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Android 13'ün tanıtım tarihini duyurdu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 12:00