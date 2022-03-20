AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. AÖL sınavları sonrası sınava giren adaylar, AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili bilgileri arama motorlarında sorgulatıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıkklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçları aol.meb.gov.tr sitesinden yayınlanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart Pazar günü açıklanması bekleniyor.