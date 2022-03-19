Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mart 2022 tarihinde yapılan 295 bin 004 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 17.328 olarak açıklanırken; 105 kişi hayatını kaybetti, 18.269 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 21:15 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 21:17