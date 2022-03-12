Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor 12 Mart ödül oyununu kazanan takım belli oldu mu? İşte Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 23:16 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022- 23:16