Aksiyon türündeki Ölümsüz (Boss Level) filmi, televizyon ekranlarından yayınlandı. 2021 yapım olan ölümsüz filmi, oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleriyle beğeni toplamıştı. Peki, Ölümsüz filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? İşte detaylar...
ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİNİN KONUSU NE?
Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?
ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) OYUNCU KADROSU
Frank Grillo
Mel Gibson
Naomi Watts
Michelle Yeoh
Selina Lo
Annabelle Wallis
Ken Jeong
Rio Joseph Grillo
Will Sasso
Rob Gronkowski
Mathilde Ollivier
Meadow Williams
Sheaun McKinney
Quinton Jackson
Michael Tourek
Eric Etebari
Armida Lopez
Adam G. Simon
Rashad Evans
Buster Reeves
Joe Knezevich
Tom DeWier
John Cenatiempo
Aaron Beelner
Athena Akers
Swen Temmel
Tyler Jon Olson
Rigan Machado
James William Ballard
Adetinpo Thomas
Eric Goins
Henry Penzi
Robert Goon
Gjee Wade II
Carlos Avilies
Joey Thurmond
MWW Michael Wilkerson
Ashley Uecker
Miguel Insignares
Milton Saul
Ken Melde