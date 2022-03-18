ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİNİN KONUSU NE? Boss Level oyuncuları kimler? Ölümsüz oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

Mel Gibson, Frank Grillo, Naomi Watts ve Michelle Yeoh gibi oyuncuları kadrosunda barından Boss Level (Ölümsüz) filmi izleyiciyle buluştu. Peki, Ölümsüz (Boss Level) filminin konusu ne? Ölümsüz filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Ölümsüz filmiyle ilgili tüm bilgiler...

Aksiyon türündeki Ölümsüz (Boss Level) filmi, televizyon ekranlarından yayınlandı. 2021 yapım olan ölümsüz filmi, oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleriyle beğeni toplamıştı. Peki, Ölümsüz filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) FİLMİNİN KONUSU NE?

Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?

ÖLÜMSÜZ (BOSS LEVEL) OYUNCU KADROSU

Frank Grillo

Mel Gibson

Naomi Watts

Michelle Yeoh

Selina Lo

Annabelle Wallis

Ken Jeong

Rio Joseph Grillo

Will Sasso

Rob Gronkowski

Mathilde Ollivier

Meadow Williams

Sheaun McKinney

Quinton Jackson

Michael Tourek

Eric Etebari

Armida Lopez

Adam G. Simon

Rashad Evans

Buster Reeves

Joe Knezevich

Tom DeWier

John Cenatiempo

Aaron Beelner

Athena Akers

Swen Temmel

Tyler Jon Olson

Rigan Machado

James William Ballard

Adetinpo Thomas

Eric Goins

Henry Penzi

Robert Goon

Gjee Wade II

Carlos Avilies

Joey Thurmond

MWW Michael Wilkerson

Ashley Uecker

Miguel Insignares

Milton Saul

Ken Melde