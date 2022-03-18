18 Mart Çanakkale Zaferi için yazılan Çanakkale Türküsü ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, Çanakkale Türküsü'nün sözlerini, akor ve notalarını, hikayesini araştırıyor. Peki, Çanakkale Türküsü sözleri nedir? Akor ve notaları nelerdir? Çanakkale Türküsü'nün hikayesi nedir? İşte Çanakkale Türküsü ile ilgili tüm bilgiler...

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında Çanakkale Zaferi için etkinlikler düzenlenirken, Çanakkale Türküsü ile ilgili bilgiler de arama motorlarında araştırılıyor. İşte Çanakkale Türküsü ile ilgili tüm detaylar...

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HİKAYESİ

Çanakkale Türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale Savaşı'nı anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur.

Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur. İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi

Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ AKOR

Am G C Dm

Çanakkale içinde vurdular beni (X2)

Am G C Am C G Am

Ölmeden mezara koydular beni of gençliğim eyvah

Am G C Dm

Çanakkale içinde bir uzun selvi (X2)

Am G C Am C G Am

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli of gençliğim eyvah

Am G C Dm

Çanakkale içinde aynalı çarşı (X2)

Am G C Am C G Am

Ana ben gidiyom düşmana karşı of gençliğim eyvah

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ NOTALARI