18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında Çanakkale Zaferi için etkinlikler düzenlenirken, Çanakkale Türküsü ile ilgili bilgiler de arama motorlarında araştırılıyor. İşte Çanakkale Türküsü ile ilgili tüm detaylar...
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HİKAYESİ
Çanakkale Türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale Savaşı'nı anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur.
Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur. İlk kayıt 1923 yılında Marika Papagika'ya aittir. Türkçe söylemiştir. Bogos Kirecciyan tarafından ayrıca Türkçe sözlerle plağa kaydedildi.
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir kırık testi
Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale elinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım yan basa basa
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım başım selamet
Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde sıra söğütler
Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ AKOR
Am G C Dm
Çanakkale içinde vurdular beni (X2)
Am G C Am C G Am
Ölmeden mezara koydular beni of gençliğim eyvah
Am G C Dm
Çanakkale içinde bir uzun selvi (X2)
Am G C Am C G Am
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli of gençliğim eyvah
Am G C Dm
Çanakkale içinde aynalı çarşı (X2)
Am G C Am C G Am
Ana ben gidiyom düşmana karşı of gençliğim eyvah
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ NOTALARI