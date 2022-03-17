ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklamasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2022 yılı Mart ayı faiz rakamlarına çevrilmişti. Çünkü FED, 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımı yaptı ve bu da döviz piyasalarında yukarı yönlü bir hareket yaşanmasına neden oldu. Bu gelişmenin ardından TCMB'nin merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Yapılan açıklamada MB, Mart ayında politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.

MART 2022 MERKEZ BANKASI FAZİ KARARI - Merkez Bankası'nın 2022 yılı Mart ayında faizi sabit tutması bekleniyordu ve öyle oldu. Başta ekonomistler ve ekonomiyi yakından takip edilenler, faizin sabit kalacağı düşüncesi içindeydi ancak FED'in 3 yıl aradan sonra yaptığı faiz artırımı MB'nin kararının daha da merakla beklenmesine yol açmıştı. Peki, 2022 yılı Mart ayı faiz karar ne oldu? İşte yanıtı...

YILIN 3. FAİZ KARARI DA SABİT KALDI

Merkez Bankası 2022 yılının Mart ayı faiz kararını açıkladı. Banka, mart ayında politika faizini yüzde 14 olarak sabit tuttu. Merkez Bankası, fazi indirimlerine 2021 yılı Eylül ayında başlamış ve bunu Aralık ayına sürdürmüştü. 2022 yılı ilk ayında faizi yüzde 14 olarak açıklayan MB, bunu yılın ikinci ayında olduğu gibi üçüncü ayında da sabit bıraktı.