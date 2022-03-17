2022 yılı Jandarma Uzman Erbaş alımları için duyuru geldi! 5000 Uzman Erbaş duyurusu ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi | Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelmiş olan memur alımı duyurusuna göre Jandarma 2022 yılı Uzman Erbaş temini sonuçları açıklandı. Başvuru yapanlar arama motorlarında, '5000 Uzman Erbaş duyurusu ne zaman açıklanacak? Jandarma 2022 yılı Uzman Erbaş temini duyurusu' gibi araştırmalarda bulundu. İşte detaylar...

Jandarma yeni duyurumlar yapmaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelmiş olan memur alımı duyurusuna göre Jandarma 2022 yılı Uzman Erbaş temini sonuçlarını açıkladı.

Jandarma 2021 yılı sonlarında yayımladığı duyuru ile 2022 Uzman Erbaş duyurusu yapmıştı. Başvuruları alınan ve mülakatları yapılan adaylar için temin sonuçları açıklandı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ TEMİNİ DUYURUSU

Jandarma Uzman Erbaş temini için adaylar sorgulama işlemlerini İçişleri Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Jandarma Uzman Erbaş temini sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

JANDARMA 2022 5000 UZMAN ERBAŞ TEMİNİ DUYURUSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI