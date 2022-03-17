Berat Kandili orucu her sene bu mübarek zamanda tutuluyor. Kandil orucu tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde oruç için niyet ediyorlar. Peki, Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Manevi güzellikle dolu olan mübarek Berat Kandili'nin gelmesiyle, internette Berat Gecesi ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BERAT KANDİLİ ORUCU İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?



17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İstanbul için saat 19.19'dur.



17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti Ankara için saat 19.04'tür.



17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İzmir için saat 19.27, Bursa için saat 19.19'dur.



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