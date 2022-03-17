Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru süreci tamamlandı. 27 Mart Pazar günü yapılacak olan sınav hakkında arama motorlarında araştırmalar arttı. Peki sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru süreci tamamlandı. 27 Mart Pazar günü yapılacak olan sınav hakkında araştırmalar arttı. Sınava sayılı günler kala adayların heyecanı da artıyor. Sınava girecekleri yerleri merak eden adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamaları dört gözle bekliyorlar. Hem Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyenler hem de YKS sınavı öncesinde kendini denemek için sınava giren aday öğrenciler için beklenen tarih yaklaştı. Peki sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2022 yılı takvimine göre MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.

MSÜ GİRİŞ BELGELERİ VE SINAV YERLERİNE DAİR BİLGİLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Daha önceki MSÜ sınavlarında giriş belgeleri ve sınav yerleri sınavdan yaklaşık olarak 10 gün önce ilan edilmiş ve adayların erişimine açılmıştı. Yine bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda 17 Mart'ta adayların bu bilgilere erişebileceği tahmin eidliyor.