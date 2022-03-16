Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Mart 2022 tarihinde yapılan 324 bin 058 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.345 olarak açıklanırken; 118 kişi hayatını kaybetti, 32.364 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 20:30