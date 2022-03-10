Son dakika haberi: İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sonrası sıkı önlemler alınmaya devam ediyor. Aybar Kar Fırtınası'nın etkili olacağı İstanbul'da okullar 10 Mart Perşembe gününden 14 Mart Pazartesi'ne kadar tatil edildiğini açıklanırken, kente araç giriş çıkışlarının kapatılıp kapatılmadığı arama motorlarında aratılıyor. Peki, İstanbul'a araç girişi kapatıldı mı? İstanbul'a araç girişi yasak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

İstanbul'da Aybar Kar Fırtınası'nın yaratacağı olumsuz hava koşulları sonrası kente araç girişilerinin kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu olmuştu. Vatandaşlar, İstanbul'a araç giriş çıkışlarının kapatılıp kapatılmadığını araştırırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Vali Yerliyaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

KONTROLLÜ GEÇİŞ BAŞLADI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadelerini kullandı.