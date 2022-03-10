İstanbul'da Aybar Kar Fırtınası'nın yaratacağı olumsuz hava koşulları sonrası kente araç girişilerinin kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu olmuştu. Vatandaşlar, İstanbul'a araç giriş çıkışlarının kapatılıp kapatılmadığını araştırırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Vali Yerliyaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde;#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2022
✅ İZİN VERİLMEKTEDİR❗ pic.twitter.com/fCZJxpuGqk
KONTROLLÜ GEÇİŞ BAŞLADI
Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde;#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2022
✅ İZİN VERİLMEKTEDİR❗ pic.twitter.com/fCZJxpuGqk