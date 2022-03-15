İLKSAN İŞKUR üzerinden yayınladığı ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR iş ilanları duyurusu geldi. Peki, MEB İLKSAN 20 Devlet Memur Ve Kamu Personeli Alım neler, başvuruyu nereye yapılacak, KPSS'den kaç puan gerekiyor? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR iş ilanları duyurusu geldi. İLKSAN İŞKUR üzerinden yayınladığı ilana göre bünyesindeki kadroları güçlendirmek amacıyla 20 memur alımı yapacağını duyurdu.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) farklı kadrolarda farklı unvanlarda memur alımı yapıyor. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacaktır. MEB Bazı kadrolarda KPSS aranırken bazı kadrolarda KPSS şartı aranmamaktadır.

📌İLKSAN MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kadroların özel şartlarını taşımak,

Sandık, Sandığa bağlı tüm birimler ile işletme ve iştiraklerde bulunduğu pozisyona eşdeğer statüde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Devlet Memur Alımı Kadroların Öğrenim Şartları

Uzman Yardımcısı;

En az lisans düzeyinde İktisat, İşletme, Maliye, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Aktüerya Bilimleri bölümlerinden mezun olmak,

Veri Giriş Kontrol İşletmeni

En az ön lisans düzeyinde Bilgi Yönetimi bölümlerinden mezun olmak,

Yazılım Koordinatörü;

En az lisans düzeyinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Yazılım Geliştiricisi;

En az lisans düzeyinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

İLKSAN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ

Başvuru yapacak adaylar başvurularını 14 Mart 2022 ile 23 Mart 2022 tarihinde İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar İŞKUR internet adresi üzerinden giriş yaparak iş ilanları sayfasından işyeri türünü kamu seçerek veya aşağıda verdiğimiz ilan numarasını yazarak çıkan ilanlara başvuruda bulunabilirler.

İLKSAN KAMU PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

1 Yazılım Koordinatörü,

1 Yazılım Geliştiricisi,

16 Uzman Yardımcısı,

2 Veri Giriş Kontrol İşletmeni,

Yazılım Koordinatörü İş İlanı Numarası: 00006626529.

Yazılım Geliştiricisi İş İlanı Numarası: 00006626533.

Uzman Yardımcısı İş İlanı Numarası: 00006627143.

Uzman Yardımcısı İş İlanı Numarası: 00006627150.

Uzman Yardımcısı İş İlanı Numarası: 00006627166.

Uzman Yardımcısı İş İlanı Numarası: 00006627267.

Veri Giriş Kontrol İşletmeni İş İlanı Numarası: 00006627294.