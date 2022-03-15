PİDE FİYATLARI 2022 - Sade, susamlı yumurtalı pide kaç para? Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
Nisan ayı 2022 yılı Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Buna göre; tüm fırınlarda geçerli olmak üzere 330 gram sade pide 6 liradan, 415 gram sade pide ise 7,5 liradan satılacak.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 14:02 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022- 14:02
RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2022 - Merakla beklenen ramazan pidesi fiyatları açıklandı. 2022 yılı için geçerli olacak pide fiyatları, çeşitleri ve gramajlarına göre duyuruldu.
2022 PİDE FİYATLARI LİSTESİ:
* 330 gram sade pide 6 lira
* 330 gram susamlı yumurtalı 7,5 lira
*415 gram sade pide 7,5 lira
*415 gram susamlı yumurtalı pide 9 lira