Sağlık Çalışanları Zam Sonrası 2022 Maaşları - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği kapsamında sağlık çalışanlarına müjdeleri peş peşe sıraladı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlarına mali düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Bu düzenlemelerden, emekli doktorların da faydalacağını belirtildi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarını doğrudan ilgilendiren ve peş peşe açıkladığı o düzenlemeler ile ayrıntılar...

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 14 MART MÜJDESİ 2022 - Başta sağlık çalışanları ve yakınları olmak üzere maaş zammı ile ilgili son dakika açıklamalarını takip ediyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği kapsamında sağlık çalışanlarına ve ulusa seslendi.

Gözler, sağlık çalışanlarına yapılması beklenen zamma çevrilmişti... 13.30'da başlayan etkinlikteki ana gündem maddesi de sağlık çalışanlarına yapılacak zam konusuydu... Arama motorlarında en çok sorular ve yazılan ifadeler arasında, 'Doktorlara ne kadar zam yapıldı? Hemşire maaşları mart 2022, Başhemşire ne kadar zm alacak? Sağlık çalışanlarına za, 14 Mart Tıp Bayramı zam' yer aldı. Peki, sağlık çalışanlarına ne kadar zam yapıldı? Bu zamdan kimler hangi oranda faydalanacak? 👀

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen o açıklamasından öne çıkanlar...

"Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum.

* İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar kapsamında... Görevleri başında saldırıya maruz kalan sağlık çalışanları için CMK'da düzenlemeye gidiliyor. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.



* İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tibbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kurul, kararlarından dolayı, idari ve mali açıdan mesul tutulamayacaktır.



* Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarda önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak ayrılklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane yapılmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

* Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmenin emekliliklere de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum.

* Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizedir... Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacaktır. Bu düzenlemelerin ilmiyle, ameliyle, gayretleriyle insanlığa hizmet eden hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.





👉🏼DOKTOR EBE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU❓

2022 yılının ocak ayında tüm memurlara yüzde 30.5 oranında zam yapılmış, 1/4 derecede uzman doktorun maaşı 10.126 liradan 13.022 liraya çıkmıştı. Ocak 2022'de yapılan zam sonrası hemşire maaşları 5 bin 292 liradan, 6 bin 746 liraya, ebe maaşı ise 5 bin 59 liradan, 6 bin 449 liraya yükselmişti.

YAPILAN ZAM EMEKLİ DOKTORLARI DA KAPSIYOR❗️

Sağlık çalışanlarına yapılan mali düzenlemeler, emekli doktorları da kapsayacak.