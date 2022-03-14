SURVIVOR ALL-STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Mart Survivor All-Star 2022'de hangi takım dokunulmaz oldu?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Yarışmanın 14 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun sahibi ve eleme adayı olan kişi merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 14 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle, Survivor eleme adayı belli oldu mu? gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 14 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 23:17 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022- 00:21