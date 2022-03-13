Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor eleme adayları ile beraber "Kim elendi?" sorusu bu hafta da programın takipçilerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 3. elenme adayı ne zaman belli olacak soruları arama motorların aratılıyor. İşte yanıtı.
SURVİVOR 12 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllülerr takımı oldu.
Survivor'da elenecek isim Pazar akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. Survivor'da eleme heyecanı 13 Mart tarihinde oynanacal dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak.
12 Mart ikinci eleme adayı Mert oldu.
11 Mart ilk eleme adayı Sercan oldu.