Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ne zaman? Survivor'da eleme ne zaman?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu 13 Mart'ta yeni bölümüyle ekrana gelecek. Daha önce oynanan 2 dokunulmazlık oyunlarını gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçların ardından 11 Mart'ta düzenlenen konseyde Sercan Yıldırım 12 Mart't düzenlenen konseyde ise Mert Öcal'ın adı çıktı. Peki, Survivor All Star 47. Bölüm Tanıtımında nefesleri kesen yarışmada kazanan kim olacak? Survivor'da 3. eleme adayı ne zaman belli olacak? Survivor'da eleme ne zaman gerçekleşecek?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor eleme adayları ile beraber "Kim elendi?" sorusu bu hafta da programın takipçilerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 3. elenme adayı ne zaman belli olacak soruları arama motorların aratılıyor. İşte yanıtı.

SURVİVOR 12 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllülerr takımı oldu.

Survivor'da elenecek isim Pazar akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. Survivor'da eleme heyecanı 13 Mart tarihinde oynanacal dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak.

12 Mart ikinci eleme adayı Mert oldu.

11 Mart ilk eleme adayı Sercan oldu.