MOTO KURYE YASAĞI KALKTI MI? Moto kurye çalışıyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı?

MOTO KURYE YASAĞI KALKTI MI? Moto kurye çalışıyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı?

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından alınan önlemlerden birisi de moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı olmuştu. İsyanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler için yasağın kalkış zamanını açıkladı. Peki Moto kurye yasağı kalktı mı? Moto kuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 18:35