Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Mart 2022 tarihinde yapılan 262 bin 116 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.081 olarak açıklanırken; 85 kişi hayatını kaybetti, 14.263 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 19:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 19:48