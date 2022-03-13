Türkiye'nin dört bir yanında görülen etkili kar yağışı sonrası 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. YÖKDİL sınavına girecek vatandaşlar, arama motorlarında "YÖKDİL ertelendi mi?" ve "YÖKDİL iptal mi?" gibi soruları aratıyor. Peki, 2022 YÖKDİL ne zaman, YÖKDİL ertelendi mi? YÖKDİL ile ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz...

Ülkenin dört bir yanında görülen etkili kar yağışı sonrası 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL'in iptal olup olmayacağı araştırılıyor. Sınava girecek vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, YÖKDİL ertelendi mi? YÖKDİL iptal mi? İşte tüm detaylar...

YÖKDİL ERTELENDİ Mİ?, YÖKDİL NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YÖKDİL'in iptal edildiğine rağmen resmi açıklama yapmadı. YÖKDİL sınavı 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'den yapılan açıkmaya göre adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınav için 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.