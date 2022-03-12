SON DAKİKA HABERİ - Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
SON DAKİKA HABERİ - Erzurum'un Çat ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyururken; Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.0 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 14:04
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre saat 13.39'da Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.44 kilometre olarak kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.2 km altında 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.
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