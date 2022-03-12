İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, ulaşımı ve hayatı etkilemeye devam ediyor. Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 13 Mart Pazar günü yapılacak uçuşlara dair yeni kararlar alındı. Peki; Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal mi oldu? 13 Mart tarihli uçuşların akıbeti ne oldu? İşte detaylar...

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.03.2022 tarihinde 05:50 ile 14:59 saatleri arasında %30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.