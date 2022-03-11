Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış dün sabah kente giriş yapmış ve gün içinde aralıklarla etkili olmuştu. İstanbul'da Kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken kenti beyaza bürüdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti.
Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.