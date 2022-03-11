İstanbul'da dün sabahtan bu yana yoğun kar yağışının etkisi devam ediyor. Gece saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, kısa sürede megakenti beyaza bürüdü, Meteoroloji'den de İstanbul için yeni hava durumu için peş peşe uyarılar geldi. İşte 11 Mart hava durumu raporu...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış dün sabah kente giriş yapmış ve gün içinde aralıklarla etkili olmuştu. İstanbul'da Kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırırken kenti beyaza bürüdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti.

Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.