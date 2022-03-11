Ankara - İstanbul arasında 6, Ankara - Konya arasında 4 olmak üzere, toplam 10 ilave YHT seferi konuldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, bu seferlerin yoğun kar yağışı nedeniyle olduğunu ifade etti.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarındaki YHT seferlerinin artırıldığı belirtildi.

Ankara-İstanbul arasında 6, Ankara-Konya arasında 4 olmak üzere toplam 10 ilave YHT seferi konulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlave edilen yüksek hızlı trenler Ankara-İstanbul hattında 11-12 ve 13 Mart'ta (cuma, cumartesi ve pazar günleri) Ankara'dan saat 08.15'te, İstanbul'dan saat 14.05'te, Ankara-Konya hattında ise 11 ve 13 Mart'ta (cuma ve pazar günleri) Ankara'dan saat 14.50, Konya'dan saat 15.35'te hareket edecek.

Böylece yüksek hızlı trenlerle Ankara-İstanbul hattında 2 bin 880 yolcu, Ankara-Konya hattında ise 1920 yolcu olmak üzere toplam 4 bin 800 yolcu kapasite artışı sağlandı."