Bir dönem Survivor'da yarışan ve şimdilerde aynı program için yorumculuk yapan Semih Öztürk gündem konusu oldu. Survivor takipçileri, arama motorlarında Semih Öztürk ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Semih Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Semih Öztürk ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor için yorumculuk yapan Semih Öztürk, internette günün en çok aratılan isimlerinden biri oldu. Survivor takipçileri, Semih Öztürk ile ilgili bilgileri arama motorlarında sorguluyor. Peki, Semih Öztürk kimdir? İşte Semih Öztürk'ün hayatıyla ilgili tüm bilgiler...

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Daha önce Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla ismini duyurmuş olan Semih Öztürk, 1991 senesinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Karakteri ile ekrana damga vuran yarışmacı, Öztürk günümüzde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer almaktadır. 1.80 boyundaki Öztürk, Ütopya'da tanışıp aşk yaşamış olduğu Kurretülayn Matur ile evlidir.