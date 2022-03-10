Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımına yönelik yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Peki, KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KPSS Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alım sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde...

ÖSYM, KPSS 2022/3 tercih yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımına yönelik yerleştirme sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, arama motorlarında "KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?" ve "KPSS Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alım sonuçları nereden öğrenilir?" sorularını aratıyor. Peki, KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KPSS Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alım sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

👉KPSS 2022/3 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2022/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2022/3 tercihleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabiliyorlar.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "24 Şubat – 02 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

👉KPSS 2022/3 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN